Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St legt am Donnerstagmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 46,47 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 46,47 EUR zu. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 46,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 46,53 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 64.295 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 21.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,02 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,25 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (32,51 EUR). Mit einem Kursverlust von 30,04 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,44 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,13 EUR aus.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,88 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,72 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren bedeutet

Aktien-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie