Gute Stimmung in New York: Letztendlich Gewinne im S&P 500

Index-Performance im Blick

Der S&P 500 schloss den Dienstagshandel kaum verändert ab.

Am Dienstag schloss der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 5.625,80 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 45,866 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,244 Prozent auf 5.603,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5.616,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5.631,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.593,48 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.459,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der S&P 500 mit 5.304,72 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Stand von 4.405,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 18,62 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 5.669,67 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit SVB Financial Group (+ 8,33 Prozent auf 0,01 USD), ResMed (+ 7,26 Prozent auf 242,25 USD), Hanesbrands (+ 5,72 Prozent auf 6,65 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 4,30 Prozent auf 169,02 USD) und Monolithic Power Systems (+ 3,64 Prozent auf 945,46 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Lumen Technologies (-14,54 Prozent auf 5,23 USD), First Republic Bank (-11,76 Prozent auf 0,02 USD), Walgreens Boots Alliance (-8,96 Prozent auf 9,45 USD), Paramount Global (-7,15 Prozent auf 10,52 USD) und Martin Marietta Materials (-4,58 Prozent auf 518,57 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 41.911.782 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,088 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600,00 Prozent an der Spitze im Index.

