Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus

Index-Bewegung

Letztendlich zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Donnerstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 1,65 Prozent auf 18.307,98 Punkte aufwärts. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,408 Prozent auf 18.085,11 Punkte an der Kurstafel, nach 18.011,65 Punkten am Vortag.

Bei 18.337,15 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 17.998,25 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,979 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 11.03.2024, einen Wert von 17.951,69 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.01.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 16.820,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.04.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 12.964,15 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,66 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 18.464,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.249,19 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Atlassian A (+ 4,84 Prozent auf 214,65 USD), Broadcom (+ 4,54 Prozent auf 1.382,46 USD), Micron Technology (+ 4,35 Prozent auf 127,51 USD), Apple (+ 4,33 Prozent auf 175,04 USD) und NVIDIA (+ 4,11 Prozent auf 906,16 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Fastenal (-6,50 Prozent auf 69,88 USD), Lucid (-5,66 Prozent auf 2,50 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-1,70 Prozent auf 920,32 USD), Verisk Analytics A (-1,13 Prozent auf 223,36 USD) und eBay (-1,09 Prozent auf 51,89 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 28.321.232 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,953 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 8,47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

