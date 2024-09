Gute Stimmung in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Mittag zu

S&P 500 aktuell

Der S&P 500 verbucht derzeit Zuwächse.

Der S&P 500 springt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 1,08 Prozent auf 5.466,67 Punkte an. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 44,240 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,803 Prozent stärker bei 5.451,87 Punkten in den Handel, nach 5.408,42 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5.470,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.434,49 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.08.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5.344,16 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 5.346,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wurde der S&P 500 mit 4.457,49 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 15,26 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 5.669,67 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.682,11 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 5,17 Prozent auf 76,66 USD), Paycom Software (+ 4,53 Prozent auf 161,92 USD), Boeing (+ 3,84 Prozent auf 163,67 USD), DexCom (+ 3,77 Prozent auf 71,20 USD) und United Airlines (+ 3,63 Prozent auf 47,68 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil First Republic Bank (-8,33 Prozent auf 0,01 USD), Lumen Technologies (-5,39 Prozent auf 5,53 USD), Humana (-3,10 Prozent auf 346,78 USD), Enphase Energy (-2,74 Prozent auf 105,67 USD) und CVS Health (-2,23 Prozent auf 56,46 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 20.302.287 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,034 Bio. Euro den größten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 600,00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net