Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester

Der S&P 500 verbuchte am dritten Tag der Woche Zuwächse.

Der S&P 500 verbuchte im NYSE-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,49 Prozent auf 5.599,30 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 46,560 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,04 Prozent auf 5.629,95 Punkte an der Kurstafel, nach 5.572,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 5.642,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5.546,09 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der S&P 500 bereits um 1,86 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 12.02.2025, mit 6.051,97 Punkten bewertet. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 12.12.2024, den Stand von 6.051,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.175,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 4,59 Prozent nach unten. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6.147,43 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.528,41 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Tesla (+ 7,59 Prozent auf 248,09 USD), Micron Technology (+ 7,40 Prozent auf 95,64 USD), Palantir (+ 7,17 Prozent auf 83,65 USD), NVIDIA (+ 6,42 Prozent auf 115,74 USD) und Oracle (+ 4,65 Prozent auf 150,89 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Dollar Tree (-5,74 Prozent auf 61,92 USD), Erie Indemnity (-5,54 Prozent auf 418,99 USD), Brown-Forman B (-5,08 Prozent auf 34,20 USD), Target (-4,86 Prozent auf 107,28 USD) und Dollar General (-4,82 Prozent auf 74,85 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 74.404.226 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,131 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

