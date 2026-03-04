Gute Stimmung in Wien: ATX am Donnerstagmittag mit Gewinnen

Index-Bewegung

Aktuell zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 12:07 Uhr via Wiener Börse 0,71 Prozent stärker bei 5.554,78 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 158,753 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,048 Prozent höher bei 5.518,48 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5.515,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.560,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5.476,52 Punkten.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der ATX bereits um 2,52 Prozent. Der ATX lag vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 5.637,04 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 05.12.2025, mit 5.081,82 Punkten bewertet. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 4.240,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,79 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 5.856,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.314,88 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell PORR (+ 2,84 Prozent auf 39,90 EUR), Lenzing (+ 2,42 Prozent auf 23,25 EUR), DO (+ 2,41 Prozent auf 195,60 EUR), Verbund (+ 1,78 Prozent auf 62,75 EUR) und voestalpine (+ 1,71 Prozent auf 45,16 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Andritz (-4,58 Prozent auf 67,75 EUR), AT S (AT&S) (-0,40 Prozent auf 49,40 EUR), STRABAG SE (-0,32 Prozent auf 92,70 EUR), CPI Europe (-0,19 Prozent auf 15,63 EUR) und Vienna Insurance (-0,15 Prozent auf 65,00 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Andritz-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 140.260 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 37,263 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

2026 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net