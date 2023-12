Gute Stimmung in Wien: ATX notiert am Nachmittag im Plus

ATX-Marktbericht

Der ATX notiert am Nachmittag im Plus.

Am Freitag notiert der ATX um 14:26 Uhr via Wiener Börse 0,61 Prozent höher bei 3.434,97 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 115,781 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,013 Prozent schwächer bei 3.413,62 Punkten, nach 3.414,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3.436,24 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.408,97 Zählern.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,804 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 29.11.2023, bei 3.279,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2023, wurde der ATX auf 3.168,13 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 29.12.2022, lag der ATX bei 3.136,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 8,71 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3.560,30 Punkten. Bei 3.006,71 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 3,80 Prozent auf 35,55 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,49 Prozent auf 44,20 EUR), Österreichische Post (+ 1,40 Prozent auf 32,70 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,12 Prozent auf 126,60 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,08 Prozent auf 26,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil CA Immobilien (-0,76 Prozent auf 32,45 EUR), IMMOFINANZ (-0,47 Prozent auf 21,05 EUR), Raiffeisen (+ 0,21 Prozent auf 18,67 EUR), Verbund (+ 0,30 Prozent auf 84,05 EUR) und voestalpine (+ 0,35 Prozent auf 28,56 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX sticht die IMMOFINANZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 299.833 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 29,513 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net