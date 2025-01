Gute Stimmung in Zürich: SPI bewegt sich am Mittag im Plus

SPI aktuell

Am Freitagmittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Freitag springt der SPI um 12:06 Uhr via SIX um 0,61 Prozent auf 16.857,81 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,215 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,389 Prozent auf 16.820,87 Punkte an der Kurstafel, nach 16.755,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 16.805,17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16.867,77 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 3,35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2024, bei 15.472,33 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wurde der SPI auf 15.711,55 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 14.774,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 8,63 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 16.867,77 Punkten. Bei 15.453,24 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Edisun Power Europe (+ 8,85 Prozent auf 61,50 CHF), Gurit (+ 7,34 Prozent auf 19,00 CHF), Ascom (+ 5,47 Prozent auf 3,38 CHF), Novartis (+ 4,00 Prozent auf 97,55 CHF) und Kudelski (+ 2,41 Prozent auf 1,28 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil SoftwareONE (-5,49 Prozent auf 6,03 CHF), GAM (-5,16 Prozent auf 0,09 CHF), Addex Therapeutics (-2,87 Prozent auf 0,06 CHF), Private Equity (-2,61 Prozent auf 74,60 CHF) und StarragTornos (-2,05 Prozent auf 38,20 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 2.327.888 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 252,177 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Die Talenthouse-Aktie weist mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

