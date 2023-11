Gute Stimmung in Zürich: Zum Handelsende Pluszeichen im SMI

SMI-Performance

Am fünften Tag der Woche wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Freitag stieg der SMI via SIX letztendlich um 0,89 Prozent auf 10.737,37 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,190 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,422 Prozent auf 10.687,94 Punkte an der Kurstafel, nach 10.643,07 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10.680,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 10.763,96 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,54 Prozent. Vor einem Monat, am 17.10.2023, lag der SMI-Kurs bei 10.814,02 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 17.08.2023, bei 10.884,89 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, bei 10.917,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 fiel der Index bereits um 2,20 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11.616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.251,33 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell UBS (+ 2,98 Prozent auf 23,14 CHF), Richemont (+ 2,41 Prozent auf 112,60 CHF), Zurich Insurance (+ 1,58 Prozent auf 437,00 CHF), Partners Group (+ 1,40 Prozent auf 1.126,00 CHF) und Swiss Life (+ 1,33 Prozent auf 577,60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Kühne + Nagel International (-0,16 Prozent auf 246,40 CHF), Swisscom (-0,04 Prozent auf 509,00 CHF), Holcim (+ 0,16 Prozent auf 61,76 CHF), Logitech (+ 0,29 Prozent auf 75,54 CHF) und Roche (+ 0,32 Prozent auf 237,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 9.791.520 Aktien gehandelt. Mit 267,624 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,84 erwartet. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

