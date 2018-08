XING-Aktie steigt: Firmenkunden bringen XING mehr ein

So steigerte das Unternehmen von Januar bis Juni seinen Umsatz um 28 Prozent auf 110,5 Millionen Euro, wie XING am Montag in Hamburg mitteilte. Bereinigt um Zukäufe lag das Plus bei 21 Prozent. Dabei trug das Geschäft mit Firmenkunden erstmals den größten Anteil zum Gesamtumsatz bei.

Das operative Ergebnis stieg um 18 Prozent auf 33,4 Millionen Euro. Auch unter dem Strich konnte XING mit 15,4 Millionen Euro mehr verdienen als im Vorjahr - nämlich 20 Prozent. Die Zahl der Mitglieder stieg um knapp 1 Million auf 14,4 Millionen.

XING-Aktien legen nach guten Zahlen wieder zu

Die Aktien von XING haben am Montag von den soliden Quartalszahlen profitiert. Sie legten zuletzt um 3,56 Prozent auf 291 Euro zu und setzten sich damit auch an die Spitze des TecDAX. Analyst Simon Heilmann von der Equinet Bank lobte starke Wachstumszahlen des Betreibers eines beruflichen Netzwerks. Das gelte sowohl für die Kontakte zwischen Unternehmen und Privatpersonen (B2C) als auch für die zwischen Unternehmen (B2B).

Vom Tief von Anfang April bei 226,50 Euro bis zum Hoch Ende Juni von 303 Euro hatten die Papiere um ein Drittel zugelegt auf den höchsten Kurs ihrer elfjährigen Börsengeschichte. Anschließend setzten Gewinnmitnahmen ein, der Kurs rutschte wieder bis auf 276,50 Euro ab.

