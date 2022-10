ASML-Aktie mit Kurssprung: ASML kann Gewinnrückgang dank robuster Nachfrage begrenzen - Goldman Sachs belässt ASML auf der 'Conviction Buy List'

Wie der niederländische Hersteller von Halbleiterausrüstungen mitteilte, ging der Nettogewinn im Quartal auf 1,70 Milliarden Euro leicht zurück von 1,71 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Analysten im Factset-Konsens hatten mit einem Rückgang auf 1,51 Milliarden Euro gerechnet.

Den Nettoumsatz steigerte die ASML Holding NV auf 5,78 Milliarden Euro von 5,24 Milliarden Euro. Er übertraf damit die vom Unternehmen ausgegebene Prognose von 5,1 bis 5,4 Milliarden Euro.

Die Bruttomarge verbesserte sich marginal auf 51,8 Prozent von 51,7 Prozent und übertraf die vom Unternehmen angepeilte Spanne von 49 bis 50 Prozent.

Für das vierte Quartal erwartet ASML einen Nettoumsatz zwischen 6,1 Milliarden und 6,6 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge von rund 49 Prozent. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern mit einem Umsatz von 21,1 Milliarden Euro.

"Der Markt ist durch eine Reihe globaler makroökonomischer Herausforderungen wie Inflation, Verbrauchervertrauen und das Risiko einer Rezession verunsichert", sagte CEO Peter Wennink. "Wir beginnen, eine unterschiedliche Nachfragedynamik in den einzelnen Marktsegmenten zu beobachten, aber die Nachfrage nach unseren Systemen ist insgesamt weiterhin stark.

Das Board hat eine Zwischendividende von 1,37 Euro je Aktie beschlossen, im Vorjahr waren es 1,80 Euro je Aktie.

Goldman belässt ASML auf der 'Conviction Buy List'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von ASML (ASML NV) auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Der Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie habe ein starkes drittes Quartal hinter sich mit rekordhohen Aufträgen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Er verwies zudem auf noch etwas optimistischere Jahresziele und darauf, dass der befürchtete Einfluss durch US-Restriktionen gegen China begrenzt seien. Die ASML-Aktien notieren an der EURONEXT in Amsterdam zeitweise 6,60 Prozent höher bei 430,25 Euro.

AMSTERDAM (Dow Jones) / NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: ASML