Handel in New York: Dow Jones fällt am Nachmittag zurück

Dow Jones-Performance im Fokus

Der Dow Jones zeigt sich am Mittwoch leichter.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 19:59 Uhr um 0,89 Prozent tiefer bei 40.885,20 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 13,603 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,156 Prozent schwächer bei 41.186,28 Punkten, nach 41.250,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 40.882,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 41.351,11 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,766 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wies der Dow Jones 40.589,34 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 28.05.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 38.852,86 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2023, den Wert von 34.559,98 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 41.420,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37.122,95 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amgen (+ 0,98 Prozent auf 330,13 USD), Merck (+ 0,69 Prozent auf 117,30 USD), Johnson Johnson (+ 0,59 Prozent auf 163,91 USD), 3M (+ 0,31 Prozent auf 131,81 USD) und American Express (+ 0,26 Prozent auf 255,71 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Nike (-3,27 Prozent auf 82,50 USD), Walt Disney (-2,12 Prozent auf 88,97 USD), Cisco (-2,11 Prozent auf 49,64 USD), Intel (-1,82 Prozent auf 19,71 USD) und Amazon (-1,70 Prozent auf 170,18 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 5.831.021 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,099 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

