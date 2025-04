Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels fester

Dow Jones-Entwicklung

Am Abend zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Montag ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0,28 Prozent auf 40.227,59 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 15,489 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,169 Prozent schwächer bei 40.045,73 Punkten in den Montagshandel, nach 40.113,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 39.869,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 40.414,18 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 28.03.2025, lag der Dow Jones noch bei 41.583,90 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.01.2025, bei 44.850,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, den Wert von 38.239,66 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5,11 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45.054,36 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 2,44 Prozent auf 182,30 USD), IBM (+ 1,61 Prozent auf 236,16 USD), Verizon (+ 1,15 Prozent auf 42,39 USD), Chevron (+ 0,99 Prozent auf 140,10 USD) und Travelers (+ 0,95 Prozent auf 261,61 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-2,05 Prozent auf 108,73 USD), Salesforce (-0,83 Prozent auf 265,64 USD), Amazon (-0,68 Prozent auf 187,70 USD), Nike (-0,54 Prozent auf 57,31 USD) und Microsoft (-0,18 Prozent auf 391,16 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 42.754.408 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,771 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

