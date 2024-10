NASDAQ Composite im Fokus

Handel in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ Composite

22.10.24 22:33 Uhr

Letztendlich legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 18.573,13 Punkten aus dem Handel. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,475 Prozent auf 18.451,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18.540,00 Punkten am Vortag. Bei 18.413,47 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 18.620,71 Punkten den höchsten Stand markierte. NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bei 17.948,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18.007,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, mit 12.983,81 Punkten bewertet. Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 25,78 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18.671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.477,57 Zählern erreicht. Die Tops und Flops im NASDAQ Composite Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Sangamo Therapeutics (+ 32,53 Prozent auf 1,21 USD), AngioDynamics (+ 11,16 Prozent auf 7,27 USD), Zions Bancorporation (+ 6,21 Prozent auf 52,51 USD), HealthStream (+ 5,69 Prozent auf 30,07 USD) und Century Casinos (+ 5,00 Prozent auf 2,94 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Elron Electronic Industries (-34,26 Prozent auf 0,71 USD), Cumulus Media A (-9,52 Prozent auf 1,14 USD), Logitech (-8,52 Prozent auf 83,99 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-7,36 Prozent auf 6,04 USD) und Agilysys (-7,33 Prozent auf 108,83 USD). NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 42.071.194 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,300 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus. Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus Die Ebix-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie an. Redaktion finanzen.net

