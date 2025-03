Handel in New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags zurück

NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag mit negativen Notierungen.

Am Donnerstag fällt der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,34 Prozent auf 19.848,58 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,514 Prozent auf 19.814,61 Punkte an der Kurstafel, nach 19.916,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20.003,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19.740,22 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,961 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 20.550,95 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 27.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21.473,01 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18.280,84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 fiel der Index bereits um 5,37 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 22.222,61 Punkten. Bei 19.152,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Dollar Tree (+ 10,50 Prozent auf 76,48 USD), JDcom (+ 3,21 Prozent auf 43,12 USD), O Reilly Automotive (+ 2,98 Prozent auf 1.422,08 USD), Lucid (+ 2,97 Prozent auf 2,43 USD) und Verisk Analytics A (+ 2,19 Prozent auf 298,43 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Palo Alto Networks (-5,20 Prozent auf 175,34 USD), Broadcom (-3,51 Prozent auf 172,98 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,19 Prozent auf 106,67 USD), Marvell Technology (-3,00 Prozent auf 64,76 USD) und Constellation Energy (-2,93 Prozent auf 210,61 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 30.108.656 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,123 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,40 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net