Handel in New York: NASDAQ 100 mit Zuschlägen

Index-Performance im Fokus

Der NASDAQ 100 gewinnt am Freitag an Fahrt.

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,90 Prozent höher bei 20.369,20 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,186 Prozent fester bei 20.224,13 Punkten, nach 20.186,63 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 20.201,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20.369,20 Einheiten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 3,29 Prozent. Vor einem Monat, am 05.06.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19.035,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.04.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 18.108,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.07.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 15.203,78 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 23,12 Prozent aufwärts. Bei 20.369,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.249,19 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 6,96 Prozent auf 179,95 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,54 Prozent auf 171,34 USD), MercadoLibre (+ 4,18 Prozent auf 1.658,00 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4,16 Prozent auf 531,19 USD) und GLOBALFOUNDRIES (+ 3,15 Prozent auf 52,34 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Micron Technology (-4,03 Prozent auf 131,31 USD), Lucid (-2,88 Prozent auf 2,87 USD), Paccar (-2,20 Prozent auf 99,76 USD), JDcom (-1,66 Prozent auf 26,43 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-1,60 Prozent auf 135,15 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17.941.673 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,164 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,85 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,02 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net