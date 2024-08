Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind

NASDAQ 100-Performance

Der NASDAQ 100 entwickelte sich am fünften Tag der Woche positiv.

Am Freitag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende ein Plus in Höhe von 1,29 Prozent auf 19.574,64 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,936 Prozent auf 19.506,27 Punkte an der Kurstafel, nach 19.325,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 19.582,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19.326,61 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 0,532 Prozent nach. Vor einem Monat, am 30.07.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18.796,27 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 30.05.2024, den Wert von 18.538,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.08.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15.462,43 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 18,32 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 20.690,97 Punkten. Bei 16.249,19 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 9,49 Prozent auf 22,04 USD), Marvell Technology (+ 9,16 Prozent auf 76,24 USD), Tesla (+ 3,80 Prozent auf 214,11 USD), Broadcom (+ 3,75 Prozent auf 162,82 USD) und Amazon (+ 3,71 Prozent auf 178,50 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Super Micro Computer (-2,48 Prozent auf 437,70 USD), Illumina (-1,78 Prozent auf 131,40 USD), Zoom Video Communications (-1,23 Prozent auf 69,08 USD), IDEXX Laboratories (-1,22 Prozent auf 481,33 USD) und Charter A (-1,14 Prozent auf 347,54 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 64.812.153 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,108 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net