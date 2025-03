Handel in New York: NASDAQ Composite antriebslos

Index-Bewegung

In New York stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,00 Prozent fester bei 17.691,39 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,971 Prozent auf 17.519,84 Punkte an der Kurstafel, nach 17.691,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17.723,87 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17.474,81 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 0,176 Prozent. Vor einem Monat, am 21.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19.524,01 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 19.572,60 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 21.03.2024, einen Stand von 16.401,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 8,24 Prozent abwärts. Bei 20.118,61 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17.238,24 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Microvision (+ 9,56 Prozent auf 1,49 USD), Geron (+ 5,71 Prozent auf 1,85 USD), Myriad Genetics (+ 3,38 Prozent auf 10,25 USD), American Eagle Outfitters (+ 3,38 Prozent auf 12,24 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 3,32 Prozent auf 0,87 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Central Garden Pet (-6,93 Prozent auf 33,82 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6,00 Prozent auf 4,07 USD), Harvard Bioscience (-5,35 Prozent auf 0,62 USD), Commercial Vehicle Group (-5,00 Prozent auf 1,43 USD) und SMC (-4,89 Prozent auf 373,20 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35.803.748 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2,986 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite weist die SIGA Technologies-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net