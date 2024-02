Handel in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags leichter

S&P 500-Kursentwicklung

Der S&P 500 zeigt sich am Montag wenig bewegt.

Um 19:59 Uhr gibt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,10 Prozent auf 4.946,06 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 42,055 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 Prozent höher bei 4.950,77 Punkten in den Handel, nach 0,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4.957,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.918,09 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 05.01.2024, bei 4.697,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4.358,34 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4.136,48 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 4,28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 4.975,29 Punkten. Bei 4.682,11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell SVB Financial Group (+ 41,73 Prozent auf 0,18 USD), Estée Lauder Companies (+ 12,63 Prozent auf 151,06 USD), Catalent (+ 9,58 Prozent auf 59,73 USD), IDEXX Laboratories (+ 6,78 Prozent auf 562,89 USD) und Eli Lilly and (+ 5,39 Prozent auf 703,63 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Air Products and Chemicals (-14,78 Prozent auf 220,00 USD), Hanesbrands (-6,51 Prozent auf 4,45 USD), Humana (-5,23 Prozent auf 359,07 USD), Carnival (-4,38 Prozent auf 15,72 USD) und Enphase Energy (-4,16 Prozent auf 97,53 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 14.281.049 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2,834 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 171,43 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net