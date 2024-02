Asiens Börsen in Grün -- Problem bei noch nicht gelieferten Boeing 737 Max festgestellt -- Fed-Chef Powell: US-Notenbank macht bei Zinssenkungen langsam -- Ceconomy im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex erreichte am Freitag knapp ein neues Allzeithoch. Der DAX kletterte zur Eröffnung bereits und zeigte sich auch im Anschluss stark. Letztlich gewann der DAX 0,35 Prozent auf 16.918,21 Zähler hinzu, mit dem Tageshoch von 17.004,55 Punkten erreichte das Börsenbarometer ein neues Allzeithoch. Der TecDAX gewann zum Handelsstart ebenfalls hinzu, gab im Verlauf jedoch nach und beendete den Tag 0,86 Prozent tiefer bei 3.324,62 Punkten. Am Freitag zeigte sich der deutsche Leitindex in Rekordlaune. Sein neues Allzeithoch liegt allerdings nur knapp über der bisherigen Bestmarke von 17.003,28 Punkten. Gute Vorgaben aus den USA stützten. Dort hatten die jüngsten Konjunkturdaten die Stimmung aufgehellt und die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen wieder angefacht. Zudem waren die Quartalszahlen der Tech-Riesen Amazon, Apple und Meta überwiegend positiv aufgenommen worden. Am heutigen Nachmittag wurde dann der offizielle US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Das Stellenwachstum lag im Januar deutlich über den Erwartungen: Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 353.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Zuwachs um 185.000 erwartet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Aktienmärkten griffen am Freitag wieder zu. Der EURO STOXX 50 legte zu Beginn zu und bewegte sich anschließend weiter im Plus. Sein Schlussstand: 4.654,55 Punkte (+0,34 Prozent). An den europäischen Börsen waren vor dem Wochenende Gewinne zu sehen. Laut Marktbeobachtern würden Anleger den kleinen Rücksetzer im Umfeld der Fed-Sitzung nun zum Einstieg nutzen. Grund für den erneuten Anlauf nach oben dürften auch die Zahlen von Amazon und Meta gewesen sein, die die Erwartungen deutlich schlagen konnten. "Damit haben sie eine neue Welle der Risikobereitschaft ausgelöst", so ein Marktteilnehmer. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen zeigten sich Anleger am Freitag zuversichtlich. Der Dow Jones Index drehte nach einem negativen Start ins Plus und schloss letztentlich 0,35 Prozent höher bei 38.654,62 Punkten. Daneben konnte der NASDAQ Composite seine anfänglichen Gewinne im weiteren Handelsverlauf deutlich ausbauen und ging schlussendlich 1,74 Prozent stärker bei 15.628,95 Zählern in den Feierabend. Anleger haben die Bilanzen von Amazon und Meta Platforms wohlwollend aufgenommen. Die Tech-Giganten haben insgesamt besser abgeschnitten als erwartet. Dem überraschend stark ausgefallenen Arbeitsmarktbericht, der die Wall Street zunächst etwas ausgebremst hatte, gewannen Anleger letztlich auch Positives ab. Er ist zwar ein weiterer Wermutstropfen für all jene, die weiterhin Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen in den USA hegen. Zugleich stärkt er aber auch die Aussicht auf solide Unternehmensgewinne. Es waren deutlich mehr Stellen als zuvor erwartet geschaffen worden. So wurde ein Plus von 353.000 zusätzlichen Stellen verzeichnet. Experten hatten lediglich mit 185.000 Stellen gerechnet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken