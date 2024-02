Merck-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Merck-Aktie

Papier unter der Lupe

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 188 Euro belassen. Seine Schätzungen für die Geschäftsbereiche Electronics und Healthcare des Spezialchemie- und Pharmakonzerns entsprächen in etwa den Markterwartungen, schrieb Analyst Brian Balchin in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Life-Science-Sparte reduzierte er seine Prognosen, die nun unter dem Konsens lägen.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 148,10 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 26,94 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 39.939 Merck-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 2,8 Prozent zu Buche. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 präsentieren.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.