So entwickelt sich Merck

Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Vormittag stärker

17.07.25 09:22 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 111,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 111,00 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 111,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,35 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.773 Stück gehandelt. Bei 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 37,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 108,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 2,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 163,50 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 13.05.2025. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,60 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,28 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,69 EUR je Aktie aus.

Bildquellen: Merck KGaA