Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen nachmittags zu

SLI-Marktbericht

Der SLI macht am fünften Tag der Woche Gewinne.

Werte in diesem Artikel

Um 15:41 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0,45 Prozent auf 1.773,43 Punkte. In den Freitagshandel ging der SLI 0,425 Prozent stärker bei 1.773,05 Punkten, nach 1.765,55 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1.770,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 1.775,06 Einheiten.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,389 Prozent abwärts. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 29.11.2023, bei 1.709,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2023, wies der SLI einen Wert von 1.714,65 Punkten auf. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 29.12.2022, bei 1.660,23 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 5,49 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1.810,36 Punkten. 1.599,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Swiss Life (+ 1,14 Prozent auf 584,00 CHF), Givaudan (+ 1,02 Prozent auf 3.478,00 CHF), Temenos (+ 0,95 Prozent auf 78,24 CHF), Lonza (+ 0,91 Prozent auf 355,00 CHF) und Logitech (+ 0,86 Prozent auf 79,92 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil ams (-0,51 Prozent auf 2,16 CHF), Alcon (-0,06 Prozent auf 65,50 CHF), Straumann (+ 0,04 Prozent auf 135,65 CHF), Richemont (+ 0,09 Prozent auf 115,35 CHF) und Holcim (+ 0,09 Prozent auf 65,94 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1.277.800 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 269,265 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Unter den SLI-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,26 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net