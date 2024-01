Handel in Zürich: SPI letztendlich in Grün

SPI-Entwicklung

Zum Handelsschluss agierten die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel

Schlussendlich ging der SPI den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 14.897,74 Punkten aus dem Dienstagshandel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,007 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,076 Prozent auf 14.891,02 Punkte an der Kurstafel, nach 14.879,75 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 14.931,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14.872,86 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der SPI auf 14.571,23 Punkte taxiert. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, bei 13.576,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14.601,54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 2,25 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14.931,98 Punkten. Bei 14.455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell ObsEva (+ 47,50 Prozent auf 0,06 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 10,78 Prozent auf 56,50 CHF), Villars SA (+ 7,27 Prozent auf 590,00 CHF), Spexis (+ 6,13 Prozent auf 0,33 CHF) und Adval Tech (+ 5,83 Prozent auf 109,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Addex Therapeutics (-11,03 Prozent auf 0,08 CHF), mobilezone (-7,69 Prozent auf 12,96 CHF), HOCHDORF (-7,35 Prozent auf 12,60 CHF), ASMALLWORLD (-4,38 Prozent auf 1,53 CHF) und Bellevue (-4,13 Prozent auf 23,20 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Kinarus-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 46.067.093 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 273,500 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net