Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagvormittag freundlich

Um 09:22 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 149,05 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 149,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 148,20 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.125 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 181,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 17,97 Prozent niedriger. Bei 131,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 13,48 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 173,95 EUR.

Hannover Rück gewährte am 04.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,19 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.008,90 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.655,30 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2022 terminiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 09.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 12,26 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

So stuften die Analysten die Hannover Rück-Aktie im vergangenen Monat ein

Munich Re-Aktie von Studie angetrieben

Hannover Rück-Aktie stärker: Hannover Rück bekräftigt Gewinnziel nach leichtem Ergebnisplus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

Bildquellen: Hannover Rück