Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 257,50 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 257,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 258,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 257,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.876 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2024 bei 259,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.09.2023 bei 193,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,70 Prozent.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,62 EUR belaufen. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 265,00 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 12.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,00 EUR gegenüber 3,94 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,80 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,15 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 11.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 10.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 19,07 EUR je Aktie aus.

