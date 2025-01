Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Kursverlauf

Die Aktie von Hannover Rück hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 247,40 EUR an der Tafel.

Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 247,40 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 247,70 EUR. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 247,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 247,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.530 Hannover Rück-Aktien.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 265,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 7,36 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (208,90 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,56 Prozent.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,65 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 272,57 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 11.11.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,50 EUR, nach 3,64 EUR im Vorjahresvergleich. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 19,53 EUR je Aktie belaufen.

