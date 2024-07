Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag billiger

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 229,90 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 1,2 Prozent auf 229,90 EUR ab. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 229,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 232,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 42.475 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 256,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. 11,61 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 184,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,50 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 246,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 14.05.2024 vor. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,02 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,53 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 18,55 EUR je Hannover Rück-Aktie.

