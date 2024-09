Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Dienstagnachmittag zu

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 259,10 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 259,10 EUR. Bei 260,20 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 258,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.608 Hannover Rück-Aktien.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 260,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 193,90 EUR. Dieser Wert wurde am 06.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 25,16 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,59 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 265,00 EUR an.

Am 12.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 5,00 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 3,94 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Hannover Rück am 11.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 10.11.2025 dürfte Hannover Rück die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 19,09 EUR je Aktie aus.

