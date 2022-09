Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 150,95 EUR. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 148,85 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 149,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 52.648 Hannover Rück-Aktien.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 181,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,92 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 131,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2022). Mit einem Kursverlust von 14,92 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 173,95 EUR.

Am 04.08.2022 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 3,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 3,02 EUR je Aktie eingenommen. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.008,90 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.655,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 vorlegen. Hannover Rück dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 12,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

