Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 233,70 EUR.

Das Papier von Hannover Rück legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 233,70 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 234,50 EUR. Bei 232,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 29.944 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 9,80 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 184,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 21,12 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2023 mit 7,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,97 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 245,33 EUR an.

Hannover Rück ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,53 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q2 2024 wird am 12.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 12.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Hannover Rück.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,42 EUR je Hannover Rück-Aktie.

