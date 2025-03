Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 265,20 EUR nach.

Das Papier von Hannover Rück befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 265,20 EUR ab. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 261,30 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 264,20 EUR. Zuletzt wechselten 73.758 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 269,60 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,66 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 208,90 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 21,23 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,73 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 279,71 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,64 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,71 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Hannover Rück am 13.03.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.03.2026.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2024 auf 19,63 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

