Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagnachmittag mit Verlusten

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 275,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 275,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 272,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 281,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 50.410 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 292,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,09 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2024 mit 9,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,09 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 299,50 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 13.05.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,98 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,63 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,62 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 20,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

