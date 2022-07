Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag in Grün

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 07.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 139,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 140,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 138,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60.092 Hannover Rück-Aktien.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 181,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 23,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 131,35 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 6,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 177,67 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 04.05.2022. Es stand ein EPS von 2,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 2,54 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9.333,43 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 7.803,19 EUR umgesetzt.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 12,01 EUR je Hannover Rück-Aktie.

