Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag im Minus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 254,00 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,4 Prozent auf 254,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Hannover Rück-Aktie bis auf 253,40 EUR. Bei 253,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.632 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 265,60 EUR markierte der Titel am 15.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 4,57 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (208,90 EUR). Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 17,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,65 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 272,57 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Hannover Rück ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,71 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 13.03.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 19,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

