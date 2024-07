Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 238,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 238,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Hannover Rück-Aktie bis auf 237,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 238,60 EUR. Bisher wurden heute 11.989 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 7,82 Prozent Luft nach oben. Am 14.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 188,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 26,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,94 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 256,00 EUR aus.

Am 14.05.2024 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,63 EUR, nach 4,02 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,53 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,45 Mrd. EUR eingefahren.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 präsentieren. Am 12.08.2025 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,64 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

