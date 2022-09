Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag gefragt

Das Papier von Hannover Rück konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 163,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 163,85 EUR. Bei 163,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 4.550 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 181,70 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2022 bei 131,35 EUR. Abschläge von 24,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 174,69 EUR an.

Hannover Rück veröffentlichte am 04.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,19 EUR gegenüber 3,02 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 8.008,90 EUR gegenüber 6.655,30 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 03.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 09.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 12,29 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Munich Re-Aktie im Plus: Rückversicherungsschutz wird teurer

Hannover Rück-Aktie stärker: Hannover Rück erwartet weitere Preissteigerungen

So stuften die Analysten die Hannover Rück-Aktie im vergangenen Monat ein

