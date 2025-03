Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteidigt Stellung am Vormittag

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 274,10 EUR an der Tafel.

Im XETRA-Handel kam die Hannover Rück-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 274,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 275,20 EUR. Bei 273,20 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 274,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4.116 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 280,40 EUR erreichte der Titel am 13.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,30 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,90 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 23,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,75 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 291,86 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,64 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,71 Mrd. EUR eingefahren.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 11.05.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 19,50 EUR im Jahr 2024 aus.

