Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 231,80 EUR.

Das Papier von Hannover Rück konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 231,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 232,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 232,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.420 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 256,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 10,70 Prozent Luft nach oben. Am 23.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 192,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 17,15 Prozent sinken.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2023 mit 7,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,11 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 260,57 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 5,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 3,94 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,15 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,76 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 11.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 10.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 18,96 EUR je Hannover Rück-Aktie.

