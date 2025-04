Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochnachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 276,60 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 276,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 277,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 274,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 25.791 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Abschläge von 24,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 294,50 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,53 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,33 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 11.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,28 EUR fest.

