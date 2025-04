Kursentwicklung

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück präsentiert sich am Nachmittag fester

17.04.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 277,80 EUR.

Das Papier von Hannover Rück legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 277,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 278,60 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 276,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52.263 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.04.2025 bei 281,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,90 EUR am 06.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 24,80 Prozent sinken. Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,74 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 294,50 EUR. Am 13.03.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,15 Prozent auf 7,33 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 11.05.2026. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,27 EUR je Hannover Rück-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hannover Rück von vor einem Jahr abgeworfen Barclays Capital veröffentlicht Investment-Empfehlung: Hannover Rück-Aktie mit Underweight Aktienempfehlung: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Hannover Rück-Aktie

