Hannover Rück Aktie News: Anleger greifen bei Hannover Rück am Mittwochvormittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 268,20 EUR.

Das Papier von Hannover Rück legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 268,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 268,80 EUR. Bei 268,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 1.376 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,10 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 208,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,11 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 12,17 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 299,88 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Am 13.05.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,62 Mrd. EUR – ein Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 12.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 20,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

