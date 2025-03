Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gibt am Mittwochmittag ab

So bewegt sich Hannover Rück

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 273,20 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 273,20 EUR. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 272,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 274,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 32.147 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.03.2025 bei 280,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,90 EUR am 06.08.2024. Mit einem Kursverlust von 23,54 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,77 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 9,00 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 291,86 EUR an.

Hannover Rück ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 7,24 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 6,47 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 13.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 11.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,15 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

