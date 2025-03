Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 274,60 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 274,60 EUR. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 273,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 274,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.782 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.03.2025 bei 280,40 EUR. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 2,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (208,90 EUR). Abschläge von 23,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,77 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 291,86 EUR an.

Am 13.03.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,18 EUR gegenüber 3,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,24 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,47 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 11.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,15 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

