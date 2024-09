Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 252,30 EUR.

Bei der Hannover Rück-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 252,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 254,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 252,00 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 253,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.937 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 261,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.11.2023 bei 196,25 EUR. Mit einem Kursverlust von 22,22 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 7,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,57 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 265,00 EUR.

Am 12.08.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es stand ein EPS von 5,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,94 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,15 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,80 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 11.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 19,09 EUR je Hannover Rück-Aktie.

