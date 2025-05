Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück fällt am Mittag

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 280,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 280,00 EUR. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 278,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 280,40 EUR. Zuletzt wechselten 10.492 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 4,50 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 208,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,39 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,09 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 299,50 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,98 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,63 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,62 Mrd. EUR – ein Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 20,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

