Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück büßt am Nachmittag ein

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 278,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 278,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 278,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 280,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.213 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 5,03 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 25,02 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,09 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 9,00 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 299,50 EUR an.

Hannover Rück gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,98 EUR, nach 4,63 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,62 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,22 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,89 EUR je Aktie belaufen.

