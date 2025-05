Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Vormittag seitwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hannover Rück zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Hannover Rück-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 280,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 280,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 280,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 279,80 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 280,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 971 Hannover Rück-Aktien.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,35 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 25,50 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,09 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 9,00 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 299,50 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,62 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,45 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Hannover Rück am 12.08.2025 vorlegen. Am 12.08.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 20,89 EUR je Hannover Rück-Aktie.

