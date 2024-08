Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Donnerstagnachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 250,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 250,60 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 250,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 247,90 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 27.460 Aktien.

Bei 256,60 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,39 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 193,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2023 mit 7,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,59 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 265,00 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Am 12.08.2024 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,00 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,94 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,80 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Hannover Rück am 11.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 10.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2024 19,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Börse Frankfurt: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Aufschläge in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittwochmittag fester