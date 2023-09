Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 212,00 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 212,00 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 211,90 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 212,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.921 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 215,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 143,30 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 32,41 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 09.08.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,19 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Hannover Rück am 09.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 11.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 15,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

